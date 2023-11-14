«В последнее время границу с Финляндией пересекли достаточно много россиян и граждан других стран без необходимых документов. МВД Финляндии готовит предложение на основании статьи 16 закона по пограничной охране, согласно которому пункты пересечения границы могут быть закрыты или ограничены», — пишет издание.

По словам Рантанен, окончательного решения по ограничительным мерам еще не принято.

Она отметила, что сначала следует попробовать регулировать пересечение границы более мягкими методами, и только в случае невозможности решить проблему прибегать к радикальным мерам.