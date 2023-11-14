Сегодня в 16:11 Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в октябре почти на 20% Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин МОСКВА. 14 НОЯБРЯ. ИНТЕРФАКС — Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в октябре 2023 года на 19,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 4,2 млн человек, сообщил перевозчик. На внутренних линиях перевезено 3,2 млн пассажиров (+6,7% г/г), на международных — 957,7 тыс. (рост в 2 раза). Новость дополняется. Транспорт Аэрофлот Авиакомпании Турбизнес Статистика Поделиться Подписывайтесь на главные новости туризма Материалы по теме Сегодня в 16:06 Ethiopian Airlines разместила заказ на 31 самолет Boeing Сегодня в 15:35 Авиакомпания SCAT заключила контракт на поставку 7 новых самолетов Boeing Сегодня в 10:04 Казахстан не смог продать авиакомпанию Qazaq Air, объявит новый конкурс Вчера в 21:47 Azimut несколько часов задерживает вылет Sukhoi Superjet из Внуково в Тбилиси Вчера в 18:07 Латвийская airBaltic покупает еще 30 самолетов Airbus Вчера в 16:28 Половина американцев планирует поездки на зимние праздники