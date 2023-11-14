Сегодня в 16:11 Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в октябре почти на 20%

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

МОСКВА. 14 НОЯБРЯ. ИНТЕРФАКС — Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток в октябре 2023 года на 19,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 4,2 млн человек, сообщил перевозчик.

На внутренних линиях перевезено 3,2 млн пассажиров (+6,7% г/г), на международных — 957,7 тыс. (рост в 2 раза). Новость дополняется.

Поделиться