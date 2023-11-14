Как говорится в пресс-релизе Boeing, по этому соглашению Ethiopian Airlines сможет дозаказать еще 15 самолетов 787 Dreamliner и 21 авиалайнер 737 MAX в будущем.

Это крупнейший заказ на лайнеры Boeing, когда-либо размещавшийся африканской компанией, отмечается в пресс-релизе.

Гендиректор Ethiopian Airlines Месфин Тасью Бекеле заявил во вторник, что заключенное с Boeing соглашение позволит авиакомпании "модернизировать и увеличить парк самолетов" в соответствии с планом развития бизнеса.

В марте 2019 года при крушении самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

"Мы проверили и подтвердили, что дефекты в конструкции самолета были полностью исправлены Boeing, и мы снова уверены в нем", — отметил Бекеле.

Акции Boeing прибавляют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 7,4%.