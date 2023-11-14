Проект предполагает строительство отеля на 120 номеров и инфраструктуры для семейного отдыха и оздоровления. Ожидается, что это поспособствует развитию рекреационного туризма на территории Красноярского края и увеличению туристического потока как внутри региона, так и из близлежащих регионов.

Объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей. ООО "СатинРезортШумиха" зарегистрировано в Красноярске в феврале 2023 года и является частью гостиничного бренда Sateen Group. Бенефициаром красноярского юрлица является Алексей Омельченко. Sateen Group — гостиничный оператор полного цикла, реализующий проекты от создания маркетинговой концепции и финансовой модели гостиничного бизнеса до операционного управления объектом. В настоящее время компания реализует в России более 15 проектов на разной степени готовности.