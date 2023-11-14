"Проект, прошедший экспертизу, — он красивый, он большой, он современный, 10 тысяч почти квадратных метров. Больше чем 1,1 млн пассажиров в год сможет обслуживать этот терминал. Наличие телетрапов, наличие всех соответствующих нынешним требованиям вспомогательных технологических, технических помещений — все это будет предусмотрено. Аэропорт наш сможет работать и на внутренних линиях, и на международные рейсы", — сказал журналистам губернатор Алтайского края Виктор Томенко после церемонии закладки.

Соглашение о реализации инвестпроекта по реконструкции аэропорта губернатор Томенко и гендиректор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков подписали в марте 2022 года. Компания намерена вложить в строительство терминала 6,3 млрд рублей.

"Что касается цены, она озвучена. Она на сегодня адекватная, она адекватная для хорошего подрядчика. У нас была возможность, там, подешеветь и так далее, но можно не закончить ни вовремя, никогда (при слишком низкой цене — ИФ). Поэтому здесь взвешенные определенные решения", — сказал в свою очередь журналистам Рудаков.

По его словам, открыть новый терминал планируется в июле 2025 года.

Во вторник в аэропорту прошло совещание и презентация проекта. На совещании Рудаков отметил, что, согласно прогнозам, темп роста пассажиропотока из аэропорта Барнаула будет выше, чем в среднем по стране.

"Мы предполагаем, что рост пассажиропотока будет больше, чем в среднем в стране. Предположения эти оправдываются второй год. В этом году опять мы закончим (с ростом на уровне — ИФ) 13-14%, страна, я думаю, что ниже десяти", — считает Рудаков.

Он отметил, что строительные работы на объекте уже начались.

"Сегодня у нас на стройплощадке идет разборка павильона (терминала аэропорта — ИФ), к которому мы все привыкли, и уже разобрали за ним несколько зданий. То есть, в принципе, мы не привязываем никакую дату (как официальную дату начала работ — ИФ), но сегодня у нас начинается серьезная стройка, которая должна уже переходить к котловану, строительству согласно нашего графика", — сказал он.

Рудаков отметил, что как только новый терминал будет построен и в него переведут пассажиров из действующего терминала, высвободятся большие площади.

"Мы уже сейчас будем заказывать проектирование перепланировок (старого терминала — ИФ), чтобы это был солидный международный терминал", — сказал гендиректор "Новапорт Холдинга".

Как сообщалось, договор подряда о строительстве нового аэровокзального комплекса аэропорта Барнаула был заключен в сентябре АО "Авиапредприятие "Алтай" (входит в холдинг "Новапорт") с АО "Монолитное строительное управление — 1" (МСУ-1, Московская область).

Новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий будет в два раза крупнее существующего терминала и займет площадь 9,8 тыс. кв. м. Пропускная способность комплекса составит 600 пассажиров в час, ежегодный пассажирооборот — до 1 млн 115 тыс. человек. При этом прежнее здание планируют переориентировать на международные рейсы. Завершение всех работ по объекту планируется до 10 июля 2025 года.

Аэропорт Барнаула находится в управлении АО "Авиапредприятие "Алтай", которое осуществляет аэропортовую деятельность с 1997 года. В июне 2022 года холдинг "Новапорт" увеличил долю в АО с 48% до 75% минус 1 акции по итогам допэмиссии, на выкуп было направлено 800 млн рублей. Доля второго акционера — Минимущества Алтайского края — уменьшилась с 52% до 25% плюс 1 акции.

В настоящее время рейсы из барнаульского аэропорта осуществляются в два аэропорта Москвы, в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, Сочи, Пермь, Красноярск и Сургут.