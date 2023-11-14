"Деревья помогут предотвратить эрозию почв и укрепить горные склоны. Для этого в непосредственной близости от инфраструктуры курорта на территории полосы отвода лесохозяйственной дороги "Мзымта" высадят более 18 тыс. деревьев", — сказал Рыльцев.

По его словам, площадь высадки превышает 10 тыс. кв. м.

"Эрозия почвы характерна для нашего региона, среди причин — большой угол наклона гор и огромное количество осадков, из-за которых вода подмывает землю. Для борьбы с этим явлением уже несколько лет на курорте проводятся посадки растений. Так, в прошлом году на территории трех гектаров было высажено 17 тысяч саженцев ольхи черной, в этом к ним прибавится еще 18 тысяч. Ольха выбрана не случайно. Это аборигенный вид, который традиционно растет на территории Cочинского национального парка. В течение нескольких лет мы подбирали растения для укрепления горных склонов, высаживались ивы, ежевика, грабы и другие. Но именно ольха показывает самую высокую приживаемость при условии культивирования на бедных каменистых грунтах. Это наиболее перспективный вид для предотвращения опасных почвенных явлений, — сказал Рыльцев.

По его словам, для посадок используются саженцы двух-трех лет, которые были закуплены в специальном питомнике.

"Пока это тонкие деревья высотой до полуметра. В течение жизни, а это порядка 150 лет, они достигают 25 метров в высоту и 70 сантиметров в диаметре ствола. Ольха не только укрепляет горные склоны благодаря корневой системе, но и делает их эстетически привлекательными", — отметил Рыльцев.