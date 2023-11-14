Курс доллара США составил 90,99 руб./$1 в 14:03 МСК, что на 63,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,61 руб./EUR1, подешевев на 44,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 54,7 копейки — до 93,97 руб. Курс китайского юаня снизился на 8,5 копейки — до 12,46 руб.

"Локальному укреплению рубля способствует положительная динамика последних трех дней на нефтяном рынке на фоне повышения прогнозов по мировому спросу на нефть со стороны ОПЕК и МЭА. Укреплению рубля также способствуют стратегические факторы в виде высокой процентной ставки, как следствие, снижение спроса на импорт и рост доходности рублевых активов, и указ президента о реализации валютной выручки российскими экспортерами. В конце месяца поддержку рублю также начнет оказывать налоговый период, в течение которого российские компании будут также реализовывать валютную выручку", — отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.