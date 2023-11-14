По данным полиции, сообщения о мошеннических действиях со стороны менеджера одной из туристических организаций, расположенных в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, поступили от 23 граждан.

"Потерпевшие рассказали, что оплачивали в офисе компании путевки или же переводили деньги на счет сотрудницы, однако впоследствии заказанных услуг не получали", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ущерб от действий фигурантки составил порядка 7,5 млн рублей.

Полицейские выяснили, что 34-летняя работница турфирмы, получавшая деньги от заявителей, поспешно уволилась из организации и переехала. Женщина была объявлена в розыск. Спустя некоторое время ее задержали.

"Подозреваемая дала признательные показания. Похищенными денежными средствами она успела распорядиться по собственному усмотрению", — отмечается в пресс-релизе.

Дело расследуется по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигурантка находится под домашним арестом.