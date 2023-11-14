"С 2025 года эта работа начнется, если мы получим соответствующее финансирование со стороны Федерации", — сказал Семенов.

Он подчеркнул, что дорога к аэропорту является "принципиально важной артерией", и если федерального финансирования не будет, то власти республики будут изыскивать другие варианты в рамках дорожного фонда региона.

"Ориентировочная стоимость — порядка 4 млрд рублей", — уточнил премьер-министр.

Он отметил, что проектно-сметные и проектно-изыскательские работы уже проведены и вся документация готова. По его словам, реконструкция будет включать расширение проезжей части.

В середине апреля 2023 года сообщалось о начале строительства в аэропорту нового аэровокзального комплекса, которое планируется завершить в 2024 году. Пропускная способность терминала составит 440 пассажиров в час, он будет обслуживать и международные рейсы.