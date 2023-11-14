"В фестивале, который состоится в Пскове и ряде городов Псковской области — Опочке, Острове, Порхове, Печорах, примут участие артисты, деятели культуры, историки и общественные деятели из 15 стран мира: России, Великобритании, Венесуэлы, Ирана, Италии, Ирландии, Канады, Китая, Колумбии, Латвии, Литвы, Сербии, Турции, Финляндии, Франции", — говорится в сообщении.

Откроет мероприятие круглый стол "Общемировое значение российского историко-культурного наследия и актуальные вопросы его преумножения на современном этапе общественного развития".

Также в программе — концерты с участием российских и иностранных музыкантов, которые пройдут на сцене Псковской областной филармонии, в Приказных палатах, на площадках районных домов культуры.

В частности, в концерте — открытии фестиваля "Мировая опера в Пскове" примут участие Роберто Джентили (Италия), Фабиана Висентин (Италия), Массимилиано Сваб (Италия), Лука Минелли (Италия), Франсуа Модеме (Франция) и Яо Дин (Китай).

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Псковской области.