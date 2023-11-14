Откроет мероприятие круглый стол "Общемировое значение российского историко-культурного наследия и актуальные вопросы его преумножения на современном этапе общественного развития".
Также в программе — концерты с участием российских и иностранных музыкантов, которые пройдут на сцене Псковской областной филармонии, в Приказных палатах, на площадках районных домов культуры.
В частности, в концерте — открытии фестиваля "Мировая опера в Пскове" примут участие Роберто Джентили (Италия), Фабиана Висентин (Италия), Массимилиано Сваб (Италия), Лука Минелли (Италия), Франсуа Модеме (Франция) и Яо Дин (Китай).
Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Псковской области.