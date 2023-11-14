"В высокой степени готовности. Как мы понимаем, сезон очень короткий на Шантарских островах, это в основном август-сентябрь и ограничен законодательством и нормами природоохранного характера, потому что это территория нацпарка "Заповедное Приамурье", — сказал Дегтярев журналистам после презентации Хабаровского края на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ во вторник.

Регион на выставке позиционирует себя как родина китов и самолетов. 14 ноября в рамках Дня Хабаровского края прошла презентация туристических, инвестиционных, образовательных и культурных возможностей региона.

"Начнем с отдельных категорий граждан. Минтуризма и Минсоцзащиты сейчас прорабатывают, кого поощрить. В этом году мы впервые попробовали подобный тур для детей бойцов, погибших на спецоперации . В следующем году начнем (для льготников — ИФ)", — отметил губернатор.

В августе на Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток" в Хабаровске Дегтярев сообщил, что правительство края будет субсидировать туристическим компаниям затраты на организацию поездок жителей региона на Шантарские острова.

"Мы стремимся сделать доступнее отдаленные уголки края, среди которых знаменитые Шантарские острова, где обитает и один из наших туристических символов — гренландский кит. И мы работаем над тем, чтобы воочию увидеть этих гигантов могли все жители региона", — сказал он на пленарном заседании форума.

Нацпарк "Шантарские острова" входит в состав ФГБУ "Заповедное Приамурье". Он расположен на 17 островах Шантарского архипелага и прилегающей к ним акватории Охотского моря шириной до 2 до 5 км.

В ХIХ веке акватория Шантарских островов была одним из основных участков добычи китов в северной части Тихого океана. В настоящее время Шантары являются местом обитания редких морских животных.

В летнее время район островов особенно выделяется как место концентрации двух видов гладких китов — гренландского и японского. В береговой зоне — лежбища настоящих тюленей — ларги и лахтака, а также колониальные гнездовья морских птиц, плотность которых весьма высока.

Посетители национального парка практически гарантировано могут наблюдать крупных наземных и морских млекопитающих — медведей, китов, тюленей.

Статус нацпарка территория Шантарских островов получила в конце декабря 2013 г.