"Гостей удивят изысканными сибирскими блюдами и напитками. Для подготовки программы бренд-шефам удалось собрать воедино множество рецептов блюд из сибирской глубинки и секреты чалдонской кухни", — говорится в сообщении.

В частности, состоится презентация чалдонского блюда "Грибятница". Какие еще блюда собираются приготовить участники, не уточняется.

При этом отмечается, что "особый секрет каждого блюда кроется в его ингредиентах, тщательно подобранных из местных, в том числе фермерских, продуктов и дикоросов, сохраняющих в себе все самые лучшие оттенки природы и вкусы жителей Прииртышья".

По словам президента Ассоциации омских кулинаров Светланы Галкиной, команду будут представлять бренд-шефы нескольких известных ресторанов Омска.

Гастропредставление будут сопровождать песни и хороводы чалдонов из села Крестики Оконешниковского района области в исполнении фольклорно-этнографический ансамбля "Новая деревня" под руководством Олеси Сидорской, отмечается в пресс-релизе.

Также пройдет выставка чалдонской культуры: крестинского костюма и традиционного ковроткачества.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, в том числе "Движение первых", "Россия — страна возможностей", Российское общество "Знание" — всего 131 экспозиция.

Дни Сибирского федерального округа будут проходить с 16 до 21 ноября. Каждый из регионов подготовил свою уникальную экспозицию с экономическими, культурными и другими особенностями, а также культурно-развлекательные, деловые и образовательные программы, чтобы посетители могли познакомиться с их традициями, достижениями и возможностями.

Так, главным экспонатом, представленным на стенде Омской области (названном "Омск — ты просто космос!"), стал макет ракеты-носителя "Ангара А5", которую производят в Омске.

В день Омской области, который пройдет в четверг, художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко, являющийся рекордсменом Книги рекордов Гиннеса как автор самой маленькой в мире книги, планирует завершить работу над своей новой микроминиатюрой, посвященной выставке, — моделью "Ангары" в игольном ушке, а стронгмен Михаил Шивляков намерен установить очередной мировой рекорд (предыдущий рекорд омский силач установил в августе, подняв трактор "Беларус" весом 543 кг в упражнении "становая тяга" четыре раза).

Еще одним ярким событием станет баттл квартетов народных инструментов между коллективом "Байкал-квартет" Иркутской областной филармонии и ансамблем "Тарские ворота" омской филармонии, которые будут "состязаться" друг с другом в исполнении произведений различных музыкальных жанров: народной музыки, фолка и джаза.

Совместное выступление также готовят симфонические оркестры Иркутской и Омской филармоний.