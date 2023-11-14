"Проведение широких массовых мероприятий не планируется. Главный приоритет — безопасность. Но, конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение", — сказал он.

Глава Крыма напомнил, что в ряде регионов республики и на важных объектах действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности.

При этом в ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей. В населенных пунктах установят елки, украсят улицы.

Год назад массовых праздничных мероприятий за бюджетные средства в городах Крыма также не было. При этом ограничения на новогодние празднества в отелях не вводили, на одну ночь разрешили использование пиротехники.