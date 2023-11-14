«Российские горнолыжники и сноубордисты начали активно бронировать туры на зарубежные горные курорты. В лидерах продаж – курорты стран СНГ и Грузии, но есть запросы и на европейские направления – Италию и Сербию, а также на азиатские – Южную Корею и Японию», — говорится в сообщении.

Как рассказали в «Интуристе», наиболее популярен в горнолыжном сегменте относительно недорогой курорт Цахкадзор в Армении, неплохо продаются азербайджанские Шахдаг и Туфандаг. Также популярны курорты Грузии – Бакуриани, Гудаури, Казбеги.

«Среди европейских направлений россияне интересуются горнолыжными турами в Италию и сербский Копаоник. Спрос на Италию сдерживается сложностью получения виз, отсутствием прямой перевозки и высоким курсом евро, поэтому горнолыжная Италия доступна только состоятельным россиянам. До пандемии страна была лидером в этом сегменте, впрочем, курорты Мадонна-ди-Кампильо и Пинцоло по-прежнему востребованы, бронируют довольно активно, предпочитая размещение в отелях 4-5*», — рассказала директор по связям с общественностью туроператора Дарья Домостроева.

В компании Fun&Sun подчеркивают, что большинство горнолыжников сейчас выбирают курорты России, но бронируют и зарубежные. Уже заметна активизация спроса на новогодние даты.

«Значительно выросла популярность курорта Шахдаг в Азербайджане. Он привлекает хорошим соотношением цены и качества, отсутствием визовых формальностей и сравнительно коротким перелетом. Глубина продаж достигает полугода. Туристы оценили цены и условия акции раннего бронирования, по которой смогли сэкономить до 40% стоимости тура», — сообщила PR-директор туроператора Ольга Иванова.

По ее словам, спрос на горнолыжные туры по зарубежным направлениям распределяется равномерно. Помимо Шахдага, есть спрос на Цахкадзор, турецкие Улудаг и Кайсери.

Азиатские горнолыжные курорты в этом году также оказались востребованными у россиян. Как рассказала руководитель отдела по разработке продукта компании ITM group Ирина Юрина, набирают популярность горнолыжные туры в Южную Корею и Японию.

«Катание в корейских Хайвоне и Пхенчане лыжники и сноубордисты комбинируют с экскурсиями в Сеуле. В Японии чаще всего выбирают курорт Нисеко на острове Хоккайдо. Такие программы запрашивают обычно за 4-6 месяцев до заезда продвинутые лыжники, знающие, что в Японии уникальная структура снега. Чаще всего отдых на Хоккайдо совмещают с экскурсионной программой в Токио. В обеих странах активные туры с экскурсиями стоят от $2 тысяч в неделю на человека без перелета», — говорит эксперт.