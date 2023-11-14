"Певческое поле находится у подножия Знаменской церкви при слиянии рек Пахра и Десна и примыкает к границам Подольска и Москвы. Территория входит в зону объекта культурного наследия и историко-культурной деятельности. При разработке концепции плана благоустройства набережной "Певческое поле" в поселке Дубровицы мы учитывали мнение местных жителей. Многие выразили желание сохранить природные особенности этого места", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

Новый проект предусматривает сохранение зоны проведения культурно-массовых мероприятий и прогулочно-рекреационную зону. Вдоль набережной реки Десна обустроят экологическую тропу из деревянного настила со смотровыми площадками. В западной части территории откроется "аптекарский" огород.

Также предусматривается сохранение расположения памятного камня Марине Цветаевой, у которого проводится праздник "Цветаевский костер". Рядом расположится основание для кострища. У холма откроется небольшой амфитеатр.

Специалисты воссоздадут главную планировочную ось исторической "Липовой аллеи", которая служит проездом для техники, является хозяйственной зоной и доступом к полю в день проведения культурно-массовых мероприятий. Также планируется возродить историческую каменную лестницу с арт-объектом "Готические ворота".