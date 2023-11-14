Новый проект предусматривает сохранение зоны проведения культурно-массовых мероприятий и прогулочно-рекреационную зону. Вдоль набережной реки Десна обустроят экологическую тропу из деревянного настила со смотровыми площадками. В западной части территории откроется "аптекарский" огород.
Также предусматривается сохранение расположения памятного камня Марине Цветаевой, у которого проводится праздник "Цветаевский костер". Рядом расположится основание для кострища. У холма откроется небольшой амфитеатр.
Специалисты воссоздадут главную планировочную ось исторической "Липовой аллеи", которая служит проездом для техники, является хозяйственной зоной и доступом к полю в день проведения культурно-массовых мероприятий. Также планируется возродить историческую каменную лестницу с арт-объектом "Готические ворота".