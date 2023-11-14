"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 ноября, ночью 16 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Ранее ведомство последовательно по тем же причинам объявляло штормовое предупреждение на 11-12 и 13-14 ноября. Власти нескольких муниципалитетов сообщали в эти дни о поваленных деревьях и кратковременных отключениях электроэнергии.

МЧС предупреждает о вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения числа дорожно-транспортных происшествий и нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий. Также возможны происшествия в акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива.