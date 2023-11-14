"Мы понимаем, что просить федеральное финансирование на такой крупный проект по стоимости болеем чем в 30 млрд рублей, очень сложно. Ищем варианты минимизации нагрузки на федеральный бюджет. Проектно-сметную документацию (для реконструкции — ИФ) разрабатывает на свой счет "Новапорт". Кроме этого, структурируется модель концессии на строительство и реконструкции полосы. Предполагается, что при наличии льготного кредитования возврат инвестиций будет производится за счет сбора с пассажиров. Сумма этого сбора приемлемая: 175 рублей на полет", — сказал глава области.

Он уточнил, что по итогам 2023 года пассажиропоток "Толмачево" может составить 9 млн человек, в пятилетней перспективе аэропорт намерен выйти на 12,5 млн пассажиров в год.

Ранее сообщалось, что начать реконструкцию ВПП-1 в аэропорту "Толмачево" планируется в 2028 году, а федеральное финансирование работ составит 34,3 млрд рублей.

Сообщалось также, что в ноябре 2022 года АО "Новосибирскавтодор" завершило первый этап реконструкции второй взлетно-посадочной полосы аэропорта (ВПП-2), в результате чего количество стояночных мест было увеличено на 25%. Стоимость строительства по контракту составила почти 3,76 млрд рублей. В начале мая 2023 года компания также выиграла аукцион на выполнение второго этапа реконструкции за 4,95 млрд рублей, он включает строительство соединительно-рулежных дорожек и продление действующей рулежной дорожки. Работы должны быть выполнены до 5 октября 2027 года.

Согласно информации на сайте новосибирского аэропорта, всего в "Толмачево" две ВПП. ВПП-2 длиной 3,6 тыс. метров и шириной 45 метров может обеспечивать посадки воздушных судов по первой и второй категориям ICAO. ВПП-1 длиной 3,6 тыс. метров и шириной 60 метров обеспечивает посадки воздушных судов по первой категории ICAO.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В 2022 году он обслужил 7,585 млн человек, что на 12,2% больше, чем в 2021 году.