"Территория планируемого памятника природы играет большую роль в сохранении бассейна реки Енисей, сохраняет потенциальные источники питьевой карстовой воды. Пещеры являются эталонными объектами для Баджейского спелеологического участка", — говорится в сообщении.

Площадь наземной части памятника природы составляет около 300 га. В состав подземной части входят пещеры Темная, Ледяная, Белая и Медвежья.

По словам министра экологии края Владимира Часовитина, комплексное обследование территории показало высокий уровень биологического и ландшафтного разнообразия, подтверждающие ее природоохранную ценность.

"В пещерах обитают девять видов животных отряда рукокрылые, численность которых напрямую зависит от сохранности карстовых систем. Кроме того, будущий памятник природы "Баджейские пещеры" является популярным местом отдыха населения", — говорится в пресс-релизе.

На территории ООПТ введут ряд ограничений: запрет проводить геологические работы в пещерах, повреждать, разрушать или изымать натечные образования, загрязнять подземные воды, курить, разводить костры и прочее. На поверхности запрещены рубка леса, замусоривание территории, строительство, движение и стоянка транспорта.

"Вместе с тем разрешена рекреационная деятельность, пчеловодство, туризм, благоустройство территории", — отметили в пресс-службе.