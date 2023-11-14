По предварительным данным министерства, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроекта по туризму составило 31,89 млрд из доступных 54,8 млрд.

В рамках нацпроекта по туризму есть еще три федеральных проекта, средства на которые также не были перечислены в полном объеме. Так, на проект «Развитие туристической инфраструктуры» было перечислено 27 млрд или 58,7% от заявленного объема средств (46,1 млрд). На проект «Совершенствование управления в сфере туризма» было перечислено из федерального бюджета 2,95 млрд из 3,34 млрд.

Федеральный проект «Повышение доступности туристических продуктов», направленный на рост количества путешествий по России и снижение стоимости поездок по стране, реализовал лишь 35% средств на программу. Из 5,35 млрд было переведено 1,8 млрд.

Всего по состоянию на 1 ноября 2023 года, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию 14 национальных проектов составило 2,29 млрд рублей или 78,9 % от плановых бюджетных назначений.