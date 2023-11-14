"В Год архитектуры обновили в Сочи более 30 километров пешеходных зон. В списке на 2024-й уже 15 локаций, которые нам подсказали горожане", — отметил градоначальник.

По его словам, в настоящее время формируется перечень объектов для модернизации за счёт курортного сбора в следующем году.

"За 10 месяцев собрали 494 миллиона (рублей — ИФ). Это уже на 20 процентов больше, чем планировали. Эти средства помогут нам создать в городе новые современные пространства, преобразить наши действующие парки и набережные", — написал Копайгородский.

Он подчеркнул, что для возведения объектов благоустройства и отдыха используют экологичные материалы и отечественные технологии.

В свою очередь, пресс-служба горадминистрации сообщает, что в Год архитектуры в городе ведется реконструкция сквера "Стерео", где появятся сад круглогодичного цветения, места отдыха и небольшой водоем. Будет организован кольцевой прогулочный маршрут, расширена зона озеленения.

"Масштабная реконструкция проводится в сквере Влюбленных — на его территории будут заменены пути пешеходных дорожек и брусчатка на них, обновятся парковая мебель и малые архитектурные формы, появится ливневая канализация, обновится фонтан. Дополнительно будут высажены кипарисы и пальмы, обустроены клумбы с круглогодичными и сезонными растениями, появятся фотозоны с романтическими арт-объектами, новое уличное освещение", — говорится в сообщении.

На 2024 год в перечень уже включено создание свыше 15 км пешеходных зон. В настоящее время ведутся работы по проектированию 7,2 км общественных пространств. Общий объем реконструкции пешеходных зон в городе составит 59 км.