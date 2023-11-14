В минувший понедельник по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассмотрит вопрос поддержки Армении в рамках Европейского фонда мира и либерализацию визового режима.
Ованнисян также заявил, что увеличение числа наблюдателей мониторинговой миссии ЕС и расширение ее возможностей укрепит стабильность на границах Армении.
По его словам, пока неизвестно, насколько увеличится число наблюдателей ЕС, однако "обеспечение соответствующего количества позволит эффективно выполнять работы".
По мнению Ованнисяна, работы в этом направлении начнутся скоро и задержек не будет.
В минувший понедельник Боррель заявил, что ЕС принял решение усилить свою миссию в Армении и расширить патрулирование на границе (с Азербайджаном — ИФ).
В апреле секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявлял, что Ереван предлагает увеличить число наблюдателей мониторинговой миссии ЕС и расширить ее возможности, поскольку "нынешнее количество наблюдателей недостаточно для осуществления мониторинга на границах Армении и Азербайджана".