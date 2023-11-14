Фото: фото Coral Travel

В 2023 за премию боролись тысячи российских турагентств, а ее лауреатами стали 285 компаний. Всего на вручение премии Starway в Анталью приехало более 500 участников, многие из них – не в первый раз.

Фото: фото Coral Travel

«Мы с вами отмечаем успешный год. 2023 стал успешным и для нас, и для вас, потому что мы одна команда. Мы вместе создаем надежный и качественный продукт. Мы знаем, как работать с туристами, и как организовать им хороший отдых. Я благодарю партнеров за совместную работу», — сказал на церемонии вручения премии генеральный директор компании Эрджюмент Юналан.

Награды вручались в двух категориях – Best и Perfect, в зависимости от объемов продаж продукта туроператора.

Фото: фото Coral Travel

Сеть турагентств «Розовый слон» стала одним из лауреатов премии Starway. Как подчеркнул на церемонии награждения ее генеральный директор Алексан Мкртчян, для турагента важно, чтобы на рынке было как можно больше туроператоров, предлагающих качественный сервис.

«Наш принцип – работать с как можно большим числом туроператоров. Как только начнется монополия одного туроператора – ухудшатся условия для туристов и агентов. Coral Travel –туроператор, который очень лоялен к агентствам. Для нас важно, что можно в любое время дозвониться до первых лиц и в случае каких-то проблем они берут трубку и решают вопросы», — подчеркнул Мкртчян.

Фото: фото Coral Travel

В рамках церемонии туроператор организовал для партнеров конференции, семинары и деловые игры, в ходе которых можно было подробно узнать о направлениях на зимний сезон 2024 года, полетных программах, отелях и дополнительных услугах.

А для представителей прессы туроператор организовал пресс-конференцию, на которой генеральный директор сети Marvida Hotels&Resort (бывшая OTI Hotels) Хакан Йылмаз рассказал о планах на летний сезон 2024 года. По его заверениям, цены для российских туристов повышаться не будут и останутся на уровне 2023 года.

Фото: фото Coral Travel

Многие представители туристического бизнеса в ходе церемонии награждения говорили о том, что сезон оказался сложным из-за повышения цен в Турции и скачков курса рубля. Но премию Starway получили те агентства, которые даже в сложных условиях смогли увеличить продажи и успешно отработать лето.

Самыми продуктивными в летнем сезоне 2023 года оказались группа компаний «Путешествие» из Москвы, московские турагентства «А-Клуб», «Акватур», «Инфотур», «Планета-Топ», турагентства «Лагуна Тур» из Балашихи, «Магия солнца» из Одинцово, «Онлайнтур-Центр» из Чехова. В Санкт-Петербурге награду получили агентства «Бора-Бора» и «Регнум». В Перми – агентство «Лагуна-тур», в Томске – туркомпания «Мой горящий тур», в Тюмени – ИП Распутина М.А. Лучшей среди онлайн-трэвел агентств стала компания Travelata, а лучшей сетью турагентств была названа сеть Coral Travel.

Фото: фото Coral Travel

Победители получили дипломы и памятные подарки, а агентствам, занявшим первые места, была вручена специальная награда.

Фото: фото Coral Travel

Церемония прошла в отеле Dobedon World Palace на курорте Кемер в турецкой провинции Анталья.