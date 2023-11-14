По ее данным, это самая большая скульптура полосатого хищника в России.

"Арт-объект размером 7,8 м на 25 м украсил оленью ферму Rose Agro на юге Сахалина. Массивный хищник будет не только "охранять" обитателей фермы, но и станет одной из самых ярких и необычных достопримечательностей. Внутри конструкции размещена лестница, по которой можно подняться в голову тигра. Уже сейчас хищник стал объектом для фотосессий посетителей фермы", — говорится в сообщении.

Придумал и возвел арт-объект сотрудник фермы. Он создал все скульптуры мультперсонажей, героев сказок, динозавров, которые сегодня украшают ферму. Но именно тигр стал самым большим и монументальным творением автора, отмечает пресс-служба.

"Оленьей ферме Rose Agro 9 лет. Изначально объект носил сельскохозяйственное назначение. Но, благодаря вдохновению и идеям собственника, преобразился в настоящий туристический уголок со своей сложившейся экосистемой. В течение всего года ферму посещают гости всех возрастов. Уверен, что самая большая статуя тигра станет еще одним объектом притяжения для туристов", — цитирует пресс-служба министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева.

На территории фермы завершается строительство гостиничного комплекса на 16 номеров. Постояльцы отеля смогут не только отдохнуть, увидеть на ферме пятнистых и северных оленей, якутских лошадей, овец, кроликов, гусей и уток, но и пройти оздоровление пантовыми ваннами и другими СПА-процедурами.

В ближайшее время на входе на территорию фермы откроется визит-центр, где можно будет приобрести билеты, узнать подробную информацию об оленьей ферме и ее обитателях.