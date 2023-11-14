"Сегодня лесопарковых зон (в Краснодарском крае — ИФ) уже 16, они составляют более 3,5 тыс. гектаров. В 2023 году создали четыре — в Анапе, Гулькевичи, Приморско-Ахтарске и поселке Ильском Северского района, расширили существующий лесопарковый пояс города Туапсе", — цитирует пресс-служба губернатора Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что первые лесопарковые пояса были созданы в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре и Мостовском районе после подписания президентом России закона о создании "зеленого щита" в 2017 году.

В настоящее время продолжается работа по созданию лесопарковых зон вокруг крупных промышленных центров Краснодарского края, добавили в пресс-службе.