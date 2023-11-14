Согласно сообщению, для жителей и гостей города массовые катания на высокогорном катке будут доступны в среду с 10:00, а торжественная церемония открытия сезона состоится в 13:30.

В программе открытия катка запланированы перформансы фигуристов на льду, розыгрыш призов, флешмоб и выступления артистов. В настоящее время на объекте завершены подготовительные работы, ведется активный процесс заливки льда. "Медео" — высокогорный спортивный комплекс, расположенный вблизи города Алматы на высоте 1691 метра над уровнем моря.