"На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами петербургского правительства утвержден проект планировки и межевания территории для одного из самых масштабных инфраструктурных проектов Петербурга — строительства Большого Смоленского моста", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мост будет иметь важное значение для кардинального улучшения транспортного сообщения двумя частями Невского района и всего города в целом.

"Впервые за 40 лет новая переправа соединит берега реки на самом большом промежутке в черте города — между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Появится новый обход исторического центра", — приводятся в сообщении слова Беглова.

Он сообщил, что строительство моста начнется в ближайшие месяцы и "должно быть завершено до 2032 года".

"Город пошел нестандартным путем. Привлек инвестора, который сейчас делает проект переправы. Это не первый случай инвестиционного сотрудничества. Мы приветствуем такое взаимодействие бизнес-структур с городом", — подчеркнул Беглов.

По данным Смольного, протяженность новой переправы составит порядка 1,6 км. Чтобы разделить транспортные и пешеходные потоки, предусмотрены пешеходные переходы разного уровня. Запланирована велодорожка. Также планируется реконструкция Ситцевого переулка протяжённостью 260 м.

Ранее к строительству Большого Смоленского моста, который соединит левобережную и правобережную части Невского района, планировалось приступить в начале 2024 года. Уточнялось, что ориентировочная стоимость объекта составит 50 млрд рублей. Также сообщалось, что мост должен быть закончен к 2027 году.

Мост расположится между Володарским мостом и мостом Александра Невского, на самом длинном отрезке Невы в городской черте, где нет переправ. Будет иметь шесть полос движения автотранспорта и два трамвайных пути, улучшит транспортную доступность и упростит поездки на общественном и личном транспорте для 800 тыс. жителей Петербурга.

Большой Смоленский мост станет частью будущей магистрали, которая соединит районы Петербурга в обход центра. Его подключат к улично-дорожной сети через развязки с проспектом Обуховской обороны, Октябрьской набережной, а также с Дальневосточным проспектом в районе улицы Коллонтай.