Как говорится в сообщении госфонда, будет проведен новый конкурс.

Ранее сообщалось, что 18 августа госфонд объявил о запуске торгов по продаже от 49% до 100% акций Qazaq Air, прием заявок должен был завершиться 28 сентября, итоги двухэтапного конкурса планировалось подвести 15 декабря 2023 года. Однако затем срок приема заявок несколько раз продлевался, последний раз — до 13 ноября.

Стартовая цена была установлена в размере 10,2 млрд тенге.

Qazaq Air создана в 2015 году, на 100% принадлежит госфонду "Самрук-Казына", занимает около 7% авиарынка Казахстана. Воздушный флот состоит из пяти самолетов Bombardier DHC-8-Q400NG. По итогам 2022 года выручка авиакомпании составила 20,4 млрд тенге, EBITDA — 3,9 млрд тенге.

Официальный курс на 14 ноября — 465,89 тенге/$1.