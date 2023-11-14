"Северная Осетия успешно вливается в тренд агротуризма: у нас появилась своя первая агродеревня. (...) Первую очередь парка уже запустили. Сегодня посмотрел, как реализуется проект. Территория агродеревни — 20 га", — сказал Меняйло.

По его словам, для туристов работают торговый павильон и дегустационный зал, создана зона общения "Солнечный круг".

"Кроме того, построили современное шале — таких здесь будет шесть. Когда строительство завершат, на территории парка одновременно смогут жить 50 человек", — добавил глава республики.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии, ссылаясь на слова генерального директора ООО "АХ" Мастер-Прайм. Березка" Ларисы Бекузаровой, туристы могут приобщиться к сельской жизни и фермерскому труду, научиться доить коров, готовить сыр, печь осетинские пироги.

В течение 2024 года планируется установить еще пять шале.

"Агродеревня создается за счет средств инвестора. Мы поддержали его, предоставив в аренду земельный участок, и планируем в следующем году оказать дополнительную помощь", — приводятся в сообщении слова Меняйло.

Ранее сообщалось, что ООО "АХ" Мастер-Прайм. Березка" построит в Северной Осетии агроэкотуристический парк "Земля Осетия". Стоимость проекта составляет 75 млн рублей. Парк предполагается ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Также сообщалось, что ООО "АХ" Мастер-Прайм. Березка" планировало построить в Северной Осетии роботизированную ферму. Роботы для фермы должны были изготовить в Голландии, был оплачен аванс, но с введением санкций вся работа приостановилась. Поэтому агрохолдинг поменял местами этапы реализации инвестпроекта и приступил ко второму этапу вместо первого — строительству агродеревни для развития агротуризма.

ООО "АХ" Мастер-Прайм. Березка", основанное в 2002 году, специализируется на производстве молочной продукции. По данным ЕГРЮЛ, 100% долей владеет Лариса Бекузарова. По итогам 2022 года предприятие сократило выручку на 5% относительно предыдущего года — до 91,5 млн рублей, чистая прибыль сократилась на 9,9% — до 16,2 млн рублей.