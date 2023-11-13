"Локации и мероприятия, организованные в рамках фестиваля, посетили более 7 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего гостей принял Дом Мачтета с галереей современного искусства, его посетили более 5 тысяч человек. Порядка 500 человек побывали на концерте в зарайском ДК им. Леонова. Также интерес гостей вызвали мастер-классы и спектакли-прогулки.

Фестиваль проходил с 7 октября по 12 ноября. Он объединил арт-выставки, театрально-гастрономические проекты, концерты и различные мастер-классы на одной территории.