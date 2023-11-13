"В соответствии с приказом руководителя нацпарка, маршруты закрыли в связи с наступлением зимнего туристического сезона, изменением погодно-климатических условий, а также увеличением угрозы безопасности посетителей на экскурсионных экологических маршрутах, связанных с естественными природными процессами", — сказал собеседник агентства.

В частности, введены ограничения на посещение маршрутов на Птышский водопад, Бадукские озера и Мусса-Ачитарские озера.

Кроме того, был частично закрыт маршрут в ущелье Аманауз до Суфруджинских водопадов. Здесь посещение возможно только до Чертовой мельницы.

В администрации нацпарка уточнили, что в скором времени будут закрыты еще несколько маршрутов.

Тебердинский природный биосферный заповедник, организованный в 1936 году, был преобразован в национальный парк в августе 2021 года. Его общая площадь составляет более 112 тыс. га. На территории нацпарка расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, а также усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.