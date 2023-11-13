Сегодня в 18:13 Навигация маломерных судов в Ленинградской области закроется 14 ноября ГАТЧИНА. 13 НОЯБРЯ. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД — Сезон навигации для маломерных судов завершится в Ленинградской области во вторник, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона. "Распоряжением губернатора Ленобласти регион с 14 ноября закрывает навигацию для маломерных судов", — говорится в сообщении. Сезон открыли 28 апреля. Регионы РФ Ленинградская область Поделиться Подписывайтесь на главные новости туризма Материалы по теме 9 ноября 2023, 16:46 Доступ посетителей в старинную крепость Корела частично ограничат в Ленобласти 9 ноября 2023, 11:44 Как в Ленинградской области возродилась удивительная деревня Мандроги 7 ноября 2023, 21:28 Средневековую крепость Корела в Ленобласти законсервируют 3 ноября 2023, 15:38 Фестиваль, посвященный выборгскому кренделю, пройдет в Ленинградской области 3 ноября 2023, 11:21 Квесты, ярмарки, кинопоказы и "Ночь искусств" ждут жителей СЗФО 3-4 ноября 26 октября 2023, 12:55 Тору XIX века не разрешили вывезти из России