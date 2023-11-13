Сегодня в 18:13 Навигация маломерных судов в Ленинградской области закроется 14 ноября

ГАТЧИНА. 13 НОЯБРЯ. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД — Сезон навигации для маломерных судов завершится в Ленинградской области во вторник, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Распоряжением губернатора Ленобласти регион с 14 ноября закрывает навигацию для маломерных судов", — говорится в сообщении. Сезон открыли 28 апреля.

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