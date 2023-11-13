О новом контракте было объявлено в понедельник на авиавыставке Dubai Airshow-2023. Документ также предполагает право на приобретение еще 20 летательных аппаратов этого типа.

Ранее авиакомпания заключила контракт на 50 самолетов Airbus А220-300 с возможностью покупки еще 30 летательных аппаратов этого типа. Вместе с новым заказом airBaltic планирует увеличить свой флот А220-300 до 100 самолетов.

Первый самолет этого типа был поставлен авиакомпании в конце 2016 года, а с мая 2020 года airBaltic выполняет все полеты только на A220-300.

В настоящее время флот airBaltic насчитывает 44 самолета A220-300. Последнее судно этого типа было поставлено в начале сентября.

Как сообщалось, оборот airBaltic в 2022 году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, чистый убыток сократились в 2,5 раза — до 54,219 млн евро.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, компании Aircraft Leasing 1, которая принадлежит датскому бизнесмену Ларсу Тусену, — 2,03%.