Находки расположены в северо-восточной части архитектурного комплекса "Тумги", в 50 метрах южнее храма Тумгой-Ерды. При проведении научных исследований специалисты выявили конструкции каменных оснований утраченных жилых башен, "также обнаружены три древних склепа, один из которых сохранил антропологические артефакты", сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники музея-заповедника подтвердили факт наличия трех подземных ранее неучтенных коллективных усыпальниц и провели сбор полевых данных для внесения склепов в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН).

"Один из них по форме напоминает редкий тип склепа-святилища с открытой поминальной камерой. Сооружение имеет строение полуподземного склепа, но в нем отсутствуют наземные ярусные членения. Второй склеп руинирован до основания", — добавил сотрудник пресс-службы.

Полевые данные о найденных усыпальницах будут представлены в комитет госохраны объектов культурного наследия республики для включения в Единый государственный реестр ОКН.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии реализуется 20-летняя программа по восстановлению средневековых башен, в том числе уникального христианского храма "Тхаба-Ерды", датируемого примерно VIII веком н.э.