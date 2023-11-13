По его словам, сотрудники музея-заповедника подтвердили факт наличия трех подземных ранее неучтенных коллективных усыпальниц и провели сбор полевых данных для внесения склепов в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН).
"Один из них по форме напоминает редкий тип склепа-святилища с открытой поминальной камерой. Сооружение имеет строение полуподземного склепа, но в нем отсутствуют наземные ярусные членения. Второй склеп руинирован до основания", — добавил сотрудник пресс-службы.
Полевые данные о найденных усыпальницах будут представлены в комитет госохраны объектов культурного наследия республики для включения в Единый государственный реестр ОКН.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии реализуется 20-летняя программа по восстановлению средневековых башен, в том числе уникального христианского храма "Тхаба-Ерды", датируемого примерно VIII веком н.э.