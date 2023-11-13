"Курортный сбор по итогам 10 месяцев составил 494 млн рублей. Город уже перевыполнил плановый прогноз на 2023 год на 20%", — отметила она.

"Впереди ожидается перечисление за четвертый квартал, что позволит сделать Сочи ещё привлекательнее для жителей и гостей курорта. Средства ежегодно идут на благоустройство набережных, скверов, парков и других общественных зон", — написала Калинина.

По ее словам, в настоящее время уже выполнен муниципальный контракт по благоустройству входных групп в Сквере влюбленных, завершаются работы по благоустройству пешеходной зоны вдоль реки Восточный Дагомыс — набережная станет визитной карточкой поселка. Готовится документация на приемку работ по установке и монтажу малых архитектурных форм на общественных территориях Сочи, идет работа по обустройству пляжей города системой видеонаблюдения.

"Эксперимент по взиманию курортного сбора благоприятно сказывается на развитии и благоустройстве города. Успешная реализация мероприятий нацелена на удобство жителей и гостей курорта с учетом общественного мнения", — добавила чиновница.