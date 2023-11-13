"К нашей полетной сети присоединяется международный аэропорт "Шереметьево" — один из важнейших авиаузлов Москвы. Этот рейс станет альтернативой для тысяч пассажиров Flyone Armenia, путешествующих из или в Москву", — сообщает пресс-служба компании со ссылкой на председателя совета Flyone Armenia Арама Ананяна.

Сейчас авиакомпания выполняет ежедневные рейсы по маршруту Ереван-Москва-Ереван из аэропорта "Звартноц" во "Внуково" и "Домодедово".

На российском направлении Flyone Armenia также выполняет полеты в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Новосибирск. Кроме того, в маршрутную сеть перевозчика входят Париж, Милан, Кишинев, Тбилиси, Стамбул, Ларнака, Шарм-эль-Шейх, Хургада.

Flyone Armenia — крупнейший авиаперевозчик Армении. Основан в 2021 году. Флот авиакомпании состоит из самолетов семейства Airbus A320 и Airbus A319.