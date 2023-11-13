В прошлом году путешествия на праздники планировали 44% американцев. NerdWallet понимает под путешествием проведение не менее одной ночи в отеле или перелет в другой город/страну.

Среди собирающихся в поездки американцев 40% планирует путешествие на Рождество, 29% — на длинные выходные в День благодарения, 19% — в канун Нового года или 1 января. При этом самым загруженным днем для авиаперелетов, как ожидается, традиционно станет воскресенье после Дня благодарения, когда отдыхающие будут возвращаться, чтобы в понедельник выйти на работу.

Высокие цены на авиабилеты и отели стали главным препятствием для 24% из тех, кто не собирается путешествовать на праздники. Более трети (39%) американцев не планируют поездки, потому что их родные и близкие проживают рядом, а еще 10% сами будут принимать гостей.

Опрос был проведен онлайн среди более 2 тыс. совершеннолетних граждан в период с 5 по 7 сентября.