Подписание контракта состоялось в понедельник в ходе пресс-конференции, в которой принял участие наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед аль-Мактум.

Кроме того, бюджетная авиакомпания FlyDubai, также входящая в холдинг Emirates Group, заказала 30 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner. Они станут первыми широкофюзеляжными самолетами для компании.

На прошлой неделе группа Emirates отчиталась о рекордной чистой прибыли за первое полугодие, составившей $2,7 млрд. За тот же период годом ранее компания заработала $1,2 млрд.

Airbus, основной конкурент Boeing, в рамках авиасалона может получить заказ на 355 самолетов, включая 250 узкофюзеляжных A321neo, от турецкой Turkish Airlines, ранее сообщило турецкое новостное агентство Anadolu.