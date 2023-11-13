"В этом году у поезда пятый сезон. Электричка отправляется из Новокузнецка на станцию Чугунаш. Там пассажиров уже ждет автобус, на котором они доедут до горы Зеленой. Обратно по этому мультимодальному маршруту из Шерегеша можно уехать на железнодорожный вокзал Новокузнецка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вагоны поезда оборудованы креплениями для лыж и сноубордов, розетками для зарядки мобильных устройств, кафе, камерой хранения.

Также, отмечает Панов, в этом сезоне появился специальный однодневный тур "Поехали", в который, помимо проезда на электропоезде и автобусе, входит прокат горнолыжного снаряжения, занятие с инструктором и обед.