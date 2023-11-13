«Турция потеряла раннее бронирование из-за высоких цен, а когда отельеры сделали скидки, произошло ослабление рубля по отношению к доллару и евро. И если этот сезон отельеры немножко проиграли, то на следующий многие дают цены в евро ниже примерно на 30%, чем были в этом году. Если курсы мировых валют не продолжат расти к рублю, то цена будет ниже в валюте, чем в этом году», — сказал он в интервью порталу «Интерфакс-Туризм».

По словам Арзуманова, из-за повышения цен на 30% перед началом летнего сезона Турция в этом году недосчитается более миллиона туристов, в том числе и обеспеченных, которые выбирали более экзотические направления.

По данным министерства культуры и туризма Турции, в 2019 году страну посетили 7 млн российских туристов. В 2022 году турпоток начал восстанавливаться после пандемии и составил 5 млн. В начале года в посольстве страны прогнозировали, что с января по декабрь в страну приедут 6 млн россиян. С января по сентябрь турпоток превысил 5 млн.

Полный текст интервью читайте на портале «Интерфакс-Туризм».