«В 2023 году число пассажиров, перевезенных на всех круизных судах компании составило 148 тысяч человек, что на 23% больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель за все 19 лет работы оператора. Близкие показатели были лишь в 2018 году — тогда пассажиропоток составил 133,1 тыс. человек, включая иностранных туристов», — говорится в сообщении.

По данным оператора, в навигацию на реки России вышли 24 круизных теплохода и 1 судно на воздушной подушке «Бирюса». Всего оператор выполнил 1924 круиза из 28 городов России. Прирост числа круизных рейсов к прошлому году составил 49%.

«Самым популярным портом захода у туристов стал Валаам – его посетили 54,2 тыс. человек. Второе место занял Углич – 35,3 тыс. С небольшой разницей на третьем месте оказался Мышкин – в нем побывало 31,4 тыс. пассажиров. Четвертое место по посещаемости занял Ярославль, который посетило 27,1 тыс. туристов. Также в первую пятерку вошел карельский остров Кижи, который принял 23,4 тыс.», — отмечают в пресс-службе «Водохода».

В 2023 году к списку пунктов захода был добавлены три новых города – Выборг, Юрьевец и Таганрог, где открылся новый порт. В эти города компания привезла 1,2 тыс., более 3 тыс. и 382 пассажира соответственно.

Самый длительный круиз летом 2023 года был выполнен из Волгограда в Санкт-Петербург и обратно на теплоходе «Сергей Кучкин», он продолжался 25 дней. Самые короткие двухдневные маршруты выполнялись между городами на Волге – Нижний Новгород, Саратов, Казань, Волгоград, Самара и другими. Последний в этом сезоне рейс по маршруту Москва-Нижний Новгород совершил теплоход «Мустай Карим».

«27 судов скоростного и прогулочного флота компании и ее аффилированных предприятий за лето перевезли более 680 тыс. пассажиров в пяти регионах России. В том числе в Москве 290 тыс. человек воспользовались электросудами, выполняющими рейсы «Киевский – Сердце столицы». На маршруте «ЗИЛ-Печатники» было перевезено более 30 тыс. пассажиров. В Санкт-Петербурге пять скоростных «Метеоров» перевезли 153,2 тыс. пассажиров по маршруту Санкт-Петербург —ГМЗ «Петергоф», — отмечают в компании.

Пассажиров обслуживали также скоростные и прогулочные суда «Водохода» в Нижнем Новгороде, на Енисее в Красноярском крае, на морской линии Новороссийск-Геленджик-Сочи.