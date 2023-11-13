В настоящее время готовность объектов составляет 70-90%.

В двух музейных корпусах строители выполняют работы по устройству внутренних инженерных систем, а также завершают отделочные работы в помещениях. Кроме того, специалисты приступили к благоустройству прилегающей территории и монтажу наружного освещения.

На сегодняшний день на объектах задействовано около 90 строителей.

"К 2025 году на территории Ясной поляны появятся четыре комплекса зданий общей площадью более 12 тыс. кв. м. В фондохранилище будут проходить выставки с экспонатами из коллекций музея, а в корпусе реставрационных мастерских — культурно-образовательные мероприятия для посетителей комплекса. Благодаря новым зданиям пропускная способность природного заповедника увеличится до 350 тыс. человек в год", — говорится в сообщении.

В трехэтажном фондохранилище сотрудники музея будут формировать и хранить коллекции усадьбы, проверять поступающий фондовый материал, а также организовывать выставки. Там также появятся административные, посетительские и вспомогательные помещения.

Двухэтажное здание реставрационных мастерских предназначено для выполнения несложных работ по сохранению облика исторической усадьбы. Там разместят экспозиционный выставочный зал, кабинет флористов, интерактивные мастерские и многое другое.

В пресс-службе "Единого заказчика" также напомнили, что строительство двух других зданий — фестивального центра и центра приема и обслуживания посетителей планируется завершить в 2024 году.

Ясная Поляна — родовое имение Льва Толстого, где он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков, поддерживаются в своем неизменном историческом виде.