"На текущий момент на новогодние праздники отели и апартаменты курорта забронированы на 60%", — сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что новогодние банкеты в отелях практически уже все выкуплены. "В целом по зимнему сезону прогнозируем 80% загрузки", — отметил собеседник.

По его словам, бронирование проживания на зимний сезон открыли 5 июля. На старте продаж стоимость оставалась в пределах прошлого года.

"На курорте "Красная Поляна" ценообразование динамическое, поэтому с ростом спроса меняется и стоимость, сейчас вне праздничных дат на 2024 год минимальная цена за сутки 3975 руб. на человека. В новогодние каникулы — минимум 9000 руб. с человека в сутки. В прошлом году ценообразование также было динамическим, если сравнивать период к периоду, то разница в стоимости незначительная в пределах 5-10%, на уровне покрытия инфляции", — рассказали в пресс-службе курорта.

При этом рост стоимости ски-пассов составляет 10%-15%. При покупке ски-пасса на 7 дней катания скидка составит 30%.

Также в этом сезоне будет доступна услуга многодневного фаст-трека (приоритетного прохода), в прошлом сезоне гости могли только разово воспользоваться данной привилегией.

"Старт горнолыжного сезона на курорте "Красная Поляна" планируется 15 декабря. Однако из-за неблагоприятных погодных условий открытие сезона пройдет позже", — сказали агентству.

Также сообщили, что в новом зимнем сезоне курорт готовит десятки спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. В их числе — соревнования по горным лыжам и сноуборду, по фрирайду (FWQ 2024), чемпионат России среди инструкторов по горным лыжам и сноуборду, празднование международного дня снега, 10-летия проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в Сочи, Масленицы и другие.