"Ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, а также шквал до 20 м/с. На реках возможен подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах — сход селей малого объема", — говорится в сообщении.

Отмечается, что непогода может стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением низменностей, увеличением количества ДТП, заторов на трассах федерального и местного значения, обрывом линий связи и ЛЭП, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения, а также гибелью сельхозкультур.

ГУ МЧС России по республике рекомендовало населению по возможности не выходить из дома при усилении ветра.