"Туристический поток в Иркутской области увеличивается с каждым годом, и туристический сектор давно нуждался в таком документе. Программа "Туризм и индустрия гостеприимства" — одна из трех новых программ, принятых в этом году в регионе", — приводятся в сообщении слова председателя правительства области Константина Зайцева.

Отмечается, что региональная госпрограмма разработана для реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", привлечения федеральных средств на развитие туристской отрасли области.

"В целях повышения качества туристской инфраструктуры и сервиса субъектам предпринимательства на конкурсной основе планируется предоставление субсидий на развитие инфраструктуры, возмещение части затрат на улучшение материальной базы, проведение мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере туризма", — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года Иркутская область рассчитывает на рост турпотока на 6% — до 1,8 млн человек.