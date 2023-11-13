"В 2023 году рост турпотока в санаториях составляет 3%", — сказал Ярыш.

По его словам, в период межсезонья сочинские санатории предлагают гостям льготные социально-ориентированные программы для доступного отдыха и лечения. Так, в межсезонье в Сочи действуют программы — "Открытый Юг" и "Южная здравница".

"За 2022 год организации санаторно-курортной отрасли Сочи приняли именно на лечение и оздоровление 667 тысяч человек, из них за период межсезонья — 292 тысячи", — напомнил Ярыш.

По его словам, здравницы Сочи традиционно специализируются на лечении сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, аллергических, гинекологических, урологических заболеваний. В последние годы лечебная специализация санаториев значительно расширилась. Практически каждый санаторий включает бальнеологические процедуры с использованием сочинских минеральных вод в программы восстановления и реабилитации.

На сегодняшний день имеют на своей территории питьевые бюветы 18 санаториев, на территории города также работают три муниципальных питьевых бювета для людей, самостоятельно приезжающих на отдых.

"Программы восстановительного лечения и реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции представлены в 30 здравницах курорта, в том числе в бальнеологическом курорте "Мацеста", где уникальная лечебно-реабилитационная программа постковидного восстановления для детей и взрослых основана на комплексном применении сероводородных, йодобромных минеральных вод. Также врачами курорта разработана специальная программа реабилитации воинов, получивших травмы и ранения в зоне СВО. Она составлена с учетом опыта, полученного при восстановлении бойцов Великой Отечественной войны", — отметил Ярыш.

Он добавил, что в последние годы в курортной отрасли наметилась тенденция создания медицинских и оздоровительных центров на базе отелей.