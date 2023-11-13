«Количество иностранных туристов на курорте за летний сезон превысило 2,8 тысяч, что в два раза выше показателя 2022 года. Гостями курорта стали представители 62 стран, среди которых страны СНГ (45%), ОЭА и другие государства Персидского залива (43%), европейские страны (7%) и Китай (3%)2, — говорится в сообщении.

По данным Центра активного отдыха «Роза Хутор», популярность пешего туризма в горах постепенно растет. В этом году его услугами, а также программами Детской горной академии воспользовались почти 2, 5 тысячи активных туристов. Особенно востребованными были трекинговые маршруты «От снежников до водопадов», «Озерный траверс» и др.

«В летнем сезоне 2023 года для туристов были открыты 24 пеших тропы, подготовка четырех из них была завершена в этом году. Общая протяженность маршрутов в горах составила около 110 километров. Впервые курорт классифицировал тропы на три категории в зависимости от сложности: зеленые – легкие, синие – средние и красные – наиболее трудные, рассчитанные на хорошо подготовленных туристов», — отмечают в пресс-службе.

Посещаемость высокогорного семейного парка развлечений «Йети-парка» выросла за лето почти в два раза – до 22, 8 тысяч гостей.

«Летом 2023 года на курорте появился новый объект размещения – глэмпинг «Эндемик». Он расположен на отметке 1050 метров над уровнем моря, откуда открываются панорамные виды на хребет «Псехако». С момента открытия глэмпинг принял около 1,5 тысяч гостей. Он является круглогодичным и продолжит свою работу и в зимнем сезоне», — говорится в сообщении.

Более 14 тыс. гостей, по данным пресс-службы курорта, посетили еще один новый объект — парк альпак «Пача мама» в Горной Олимпийской деревне. Здесь можно познакомиться не только с пушистыми обитателями южноамериканских Анд, но и кроликами, а также редкими четырехрогими овечками.

Наиболее востребованным аттракционом курорта стал родельбан. В этом сезоне почти 25% всех гостей курорта прокатились на этих управляемых «летних санях». Более 55 тыс. человек стали участниками различных спортивных, музыкальных, культурных и образовательных мероприятий, среди которых фестиваль бега «Rosa Run», «Гастрофест на Роза Хутор», фестиваль актуального научного кино «Фанк Уикенд», «Ночь пожирателей рекламы», кинофестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», фестиваль спорта и музыки «New Star Weekend», Детский кубок «Хуторёнок» и др.

«Прошедший летний сезон был одним из наиболее удачным за всю историю курорта. Мы приняли около миллиона гостей. Сейчас готовимся к зимнему сезону и ожидаем, что он также будет насыщенным и продуктивным. В 2024 году мы отметим важную для курорта дату — 10-летие XXII зимних Oлимпийских и XI Паралимпийских Игр в Сочи, когда горнолыжных трассах «Роза Хутор» было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. В течение всего года на курорте будут проходить различные мероприятия в честь юбилея сочинской Олимпиады», — отметил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров.

Зимний сезон 2023/24 года стартует на курорте 1 декабря, горнолыжные трассы планируется открыть для катания 22 декабря.