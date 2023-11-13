Рейсы будут осуществляться на самолетах Superjet 100 (вместимость — 100 пассажирских мест) раз в неделю — по субботам. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, это новый маршрут для авиакомпании.

Рейс будет выполняться без замены самолета в пункте промежуточной остановки. Общее время в пути по маршруту Екатеринбург — Самара — Минск составит около 6 часов, из них остановка в Самаре 1 час 25 минут.

В настоящее время в Минск из Екатеринбурга летает белорусская "Белавиа", отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что данный рейс Red Wings станет первым прямым между Самарой и Минском.

Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.