В октябре этого года пассажиропоток аэропорта составил 89 тыс. 130 человек, что на 12% больше показателя октября прошлого года.

Число самолетовылетов за 10 месяцев увеличилось на 15% — до 3,603, в октябре — 351 единица, что на 7,9% ниже показателей октября прошлого года.

Объем перевезенных аэропортом "Северный" грузов за отчетный период текущего года возрос в 2 раза и составил 1,1 тонны, за месяц — сократился на 1,8%, до 66,1 тонны.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта "Северный" в 2022 году увеличился на 8,9% по сравнению с 2021 годом — до 777,296 тыс. человек.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.