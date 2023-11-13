По его информации, направления и расписание полетов будут опубликованы в ближайшие дни.

Ряд авиакомпаний, в том числе United Airlines, ранее прекратила полеты в Израиль на фоне военного конфликта между группировкой ХАМАС и Израилем.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.