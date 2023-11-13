«Вьетнам – традиционно популярное направление пляжного отдыха. Сейчас туристы задействуют еще и безвизовый режим для пребывания на срок до 45 дней, а также возможность снимать наличные с российских карт «Мир» в банкоматах VRB и расплачиваться в магазинах, где установлены терминалы банка», — рассказали в пресс-службе туроператора FUN&SUN.

С 15 ноября туроператор запускает полетную программу в Камрань с посадкой в ​​Алматы на рейсах авиакомпании Scat Airlines.

Как отметили в компании, динамика продаж позитивная, загрузка первых рейсов составляет почти 80%.

«Спрос примерно на уровне 2022 года, пропорционально зиме, но на Новый год, разумеется, выше. Запрашивают с 9 до 16 ночей, в топ-3 курортов входят Ньячанг, Муйне и Фантет, как и год назад. Но увеличился средний уровень продаж – с 38 дней в прошлом году до 46 в этом», — уточнили в пресс-службе.

В компании добавили, что в прошлом зимнем сезоне FUN&SUN отправил во Вьетнам около 3 тыс. турист.

По словам директора департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анны Филатовской, активность продаж по сравнению с прошлым годом выросла на 30%. В основном отели бронируются на декабрь-январь, но есть и более дальние заказы, до апреля следующего года. Множество заявок на новогодний период и в основном в январе поступит на южные курорты страны – Муйне, Ньячанг, остров Фукуок. Большинство туристов бронируют путевки на 9-14 ночей.

В то же время в компании Oriental Discovery спрос на Вьетнам пока считается сравнительно низким из-за роста цен в направлении, которое традиционно считалось дешевым. Начальник отдела продаж Наталья Дальбинова рассказала, что, прежде всего, отдых во Вьетнаме подорожал за счет перевозки. Если раньше билет стоил порядка 35-40 тыс. рублей, то теперь – минимум 100 тыс.

«Думаю, сейчас спрос на Вьетнам не очень, потому что люди не ожидали таких цен. Перелет с пересадкой получается дорого, в рублях стоимость уже сильно отличается от того, к чему привыкли россияне. Вьетнам всегда считается бюджетным направлением с доступными отелями 4* и даже 5*», — сказал эксперт.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, до начала пандемии в 2019 году россияне достигли во Вьетнаме около 600 тыс. человек. турпоездок. В 2022 году численность населения составила порядка 5,5 тыс. человек.